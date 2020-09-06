2020/09/06 | 14:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن جهاز الأمن الوطني ، إلقاء القبض على 43 مروجاً لأجهزة تستخدم للغش بالامتحانات، في ست محافظات.وقال الجهاز في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، إنه “تزامناً مع بدء الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية، كثف جهاز الأمن الوطني جهده الاستخباري للكشف عن مروجي الأجهزة الراديوية المستخدمة في عملية الغش الامتحاني”.وأضاف، […]

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