الحشد الشعبي يعلن عن خطة مبكرة لزيارة الأربعين

2020/09/06 | 14:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن اللواء 26 بالحشد الشعبي، الاحد، عن خطة مبكرة استعداداً لزيارة الأربعين تتضمن استعمال طائرات مسيرة، فيما أكد أنه سيستدعي 5 آلاف من مقاتليه الاحتياط.وقال إعلام اللواء في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “وضع خطة خاصة مبكرة استعداداً لزيارة أربعينية الإمام الحسين( ع) تضم جوانب الخدمات والأمن والارشاد والطبابة الصحية وغيرها بالتنسيق مع الجهات الرسمية”.وأضاف البيان، أن ” آمر اللواء ناقش الظروف الاستثنائية الخاصة بالبلاد مع جائحة كورونا ووضع خطة تختلف عن كل عام، إذسيتم استدعاء 5 آلاف من قوات الاحتياط لمسك مداخل مدينة كربلاء المقدسة الشمالي والشرقي والجنوبي”.وتابع، ان “اللواء مستعد من الجانب الامني تماماً لتنفيذ الخطة حيث لدينا طائرات مسيرة ستغطي محيط كربلاء وتدخل الخدمة لأول مرة، وواجبها هو الرقابة الامنية ومتابعة حركة وانسيابية سير الزائرين والمركبات وغيرها”.وأكد أن “هذه الزيارة ستكون مختلفة واللواء بكامل جاهزيته كونه صاحب خبرة متراكمة بهذا الصدد”، داعيا الزائرين الكرام الى “الالتزام بالضوابط والاجراءات الوقائية الصحية”.



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