2020/09/06 | 14:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكدت وزارة الشباب والرياضة، انها ارسلت كتابا الى رئيس خلية الازمة وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي بشأن انطلاق الانشطة الشبابية والرياضية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وقال مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة احمد عودة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الوزارة ارسلت كتابا موقعا من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال معنونا الى وزير الصحة بشأن الموافقة على انطلاق الانشطة والفعاليات الشبابية والرياضية في مختلف المجالات ولجميع المحافظات اعتبارا من الاول من شهر ايلول الجاري، مع التاكيد على الالتزام بتعليمات خلية الازمة”.

واضاف عودة، ان “هذا الاجراء ياتي تزامنا مع انطلاق الانشطة والفعاليات الشبابية والرياضية والبطولات العربية والاسيوية والدولية، ولاجل فسح المجال امام شبابنا ورياضيينا في الاندية والاتحادات الرياضية وغيرها من العودة الى ممارسة انشطتهم الرياضية في مختلف الالعاب وتاهيلهم لتحقيق افضل النتائج في المشاركات والبطولة المحلية والعربية والدولية”.

وبين مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة ان “عودة الانشطة الرياضية ستسهم في التأثير ايجابا على الناحية الصحية للشباب والرياضيين، فضلا عن الوقاية من الامراض وتحسين الحالة النفسية والمزاجية والتخلص من نوبات القلق والتوتر والضغط العصبي”.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الشباب تخاطب خلية الازمة للموافقة على انطلاق الانشطة الرياضية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الشباب تخاطب خلية الازمة للموافقة على انطلاق الانشطة الرياضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).