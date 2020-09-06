2020/09/06 | 14:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة في حادثة طعن "عشوائي" في برمنغهام، ثاني المدن البريطانية، وفق ما أفادت شرطة منطقة ميدلاندز الغربية الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة البريطانية: قتيل في حادثة الطعن في برمنغهام ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة البريطانية: قتيل في حادثة الطعن في برمنغهام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).