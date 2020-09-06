سوق العراق المالي يغلق مرتفعاً بنسبة (0.06%) عن الجلسة السابقة

2020/09/06 | 14:08 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} اغلق سوق العراق المالي، مرتفعاً بنسبة (0.06%) عن الجلسة السابقة.





وجاءت مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية لهذا اليوم الاحد على الشكل الآتي:

الشركات المدرجة: - 105

الشركات المتداولة: - 20

１- بلغ عدد الاسهم المتداولة (33,408,755,092) سهم .

２- بلغت قيمة الاسهم (8,323,317,927) دينار .

３- اغلق مؤشر الاسعارISX 60 في جلسة اليوم على (467.46) نقطةمرتفعاً بنسبة (0.06%) عن إغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (467.16) نقطة.

４- تداول اسهم (20) شركة من اصل (105) شركة مدرجة في السوق .

５- يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي (23) شركة .

６- بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي (96) مليون سهم بقيمة بلغت (92) مليون دينار من خلال تنفيذ (53) صفقة على أسهم (4) شركات .

７- بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي (186) مليون سهم بقيمة بلغت (80) مليون دينار من خلال تنفيذ (9) صفقة على أسهم شركة واحدة فقط .

نفذت شركة براعم الخير امرين متقابلين مقصودين على أسهم شركة مصرف القابض الاسلامي بعدد اسهم (32,382) مليار سهم وقيمة بلغت (7,771) مليار دينار من خلال تنفيذ اربع صفقات.

محمد

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