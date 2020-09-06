بالصور.. إصابة 9 أشخاص بحادث مرور وخسائر كبيرة في أربيل

2020/09/06 | 14:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية مرور محافظة أربيل، اليوم الأحد، عن وقوع حادث سير على طريق (اربيل – كسنزان) بين خمس عجلات.





وقال المتحدث باسم مرور اربيل الرائد فاضل حاجي في بيان اليوم، ان حادثا مروريا وقع في الساعة (10:30) دقيقة من صباح اليوم قرب "ماجدي مول" على الطريق الرئيس (اربيل – كسنزان).

واوضح ان الحادث ناجم عن تصادم خمس عجلات مما اسفر عن اصابة 9 اشخاص بجروح، وحدوث اضرار مادية كبيرة.

وعزا حاجي سبب وقوع الحادث الى محاولة احد سائقي العجلات الخمس بتغيير مسار عجلته الا انه لم يتمكن.

عمار المسعودي

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