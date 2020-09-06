2020/09/06 | 14:09 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقرر خلية الازمة جواد الموسوي: لم نتلق اي مخاطبة من وزارة الشباب او الاتحادات بشأن عودة النشاطات الرياضية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقرر خلية الازمة جواد الموسوي: لم نتلق اي مخاطبة من وزارة الشباب او الاتحادات بشأن عودة النشاطات الرياضية first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

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