شرطة تونس تقتل ثلاثة إرهابيين بعد هجوم في مدينة سوسة الساحلية

2020/09/06 | 14:12 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من طارق عمارةدقائق للقراءة 2تونس (رويترز) - قال مسؤولون أمنيون في تونس إن قوات الشرطة قتلت ثلاثة “إرهابيين” يوم الأحد بعد هجوم استهدف شرطيين في مدينة سوسة الساحلية قتل خلاله أحدهما.ويأتي الحادث بعد يومين من تسلم حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي السلطة خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، مما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي يواجهها البلد الذي يعاني بالفعل مشاكل اجتماعية واقتصادية متفاقمة.وفي مارس اذار الماضي، فجر متشددان يستقلان دراجة نارية نفسيهما أمام السفارة الأمريكية في تونس العاصمة مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخرين.وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي لرويترز “قام إرهابيون بطعن اثنين من رجال الشرطة في مفترق طرقات بالقنطاوي واستشهد أحدهما.ولاحقت الشرطة الإرهابيين وقتلتهم الثلاثة”.ولاحقا قالت وزارة الداخلية في بيان إن ما حدث هو عملية دهس بسيارة.والقنطاوي هي منطقة سياحية تعج بالفنادق التي هجرها السياح الأجانب هذا العام بسبب فيروس كورونا.وتعرضت سوسة قبل خمس سنوات لهجوم دموي حين فتح أحد المنتمين لتنظيم الدولة الاسلامية النار على سياح أجانب في شاطئ ليقتل 39 منهم.ويقول دبلوماسيون أجانب إن تونس أصبحت أكثر فاعلية في منع هجمات المتشددين والتعامل معها في الأعوام الماضية.ونجحت تونس نسبيا في تقليص خطر الجهاديين خصوصا على الحدود مع الجزائر وليبيا لكن الخلايا النائمة مازالت تشكل خطرا حقيقيا على البلد خصوصا مع عودة جهاديين من سوريا والعراق وليبيا.تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير سها جادو

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