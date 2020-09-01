استثناءً من القوانين.. نصير شمة يحصل على “ولاية ثانية” سفيرًا للسلام في اليونسكو

2020/09/06 | 14:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

استثناءً من القوانين التي تحظر تجديد اللقب، حصل الموسيقار العراقي نصير شمة، على منصب سفير السلام لولاية ثانية في منظمة اليونسكو.

ألف مبارك للموسيقار العراقي الكبير نصير شمه @NShamma حصوله على منصب سفير السلام لولاية ثانية في منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة ، وكان التجديد استثناءاً للقوانين باعتبار شمه شخصية مؤثرة وقدم نتاجاً فنياً في المناطق غير الميسورة #العراق pic.twitter.com/yhFSAuEiQ5

— Mohammed Alfahad محمد الفهد (@mohamedalfahad0) September 6, 2020

وبارك عدد من الفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لشمة، بعد حصوله على منصب سفير السلام لولاية ثانية في منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة، وكان التجديد استثناءً للقوانين باعتبار شمه شخصية مؤثرة وقدم نتاجاً فنياً في المناطق غير الميسورة”.

تهتئة من القلب لك أيها الكبيرنصير شمه سفيراً لليونسكو لولاية ثانية-https://t.co/dy76kqlPN7نصير-شمه-سفيراً-لليونسكو-لولاية-ثانية pic.twitter.com/QE4KKFSAax

— عبدالرزاق الربيعي (@razaq61) September 5, 2020

ووسط الجدال الذي اشعله الرئيس الفرنسي ماكرون عند زيارته الفنانة الكبيرة فيروز خلال زيارته الى لبنان، وفتح النقاش في الاوساط العراقية عن الشخصية العراقية التي تعادل فيروز في لبنان، طرح اسم شمة كاسم وفنان يفتخر فيه العراق أمام الأمم الأخرى، مشددين على عدم خلو العراق من اسماء تعتبر رموزا.

لا تستهينوا بالعراق العراق بيه خير كثير…اذا يريد موسيقى يزور نصير شمهتاريخ : خزعل الماجديغناء : كاظم الساهرسياسة وناشطين : نادية مرادطب : منجد المدرسنظرية التطور وعلوم حيوان: مقتدى الصدرعلوم الواقع افتراضي: السيد السيستاني https://t.co/lqKzX9eRnl

— المرجع الدين.سزي (@Deensezi) September 1, 2020

نصير شمه فنان عالمي وشخصية وطنية وانسان خلوق وهو فخر للعراقيين

— ali mozan (@ali_alimozan5) September 1, 2020

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