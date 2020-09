2020/09/06 | 14:15 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النقل يستقبل الهيئة الادارية لنادي الزوراء المكتب الاعلامي استقبل وزير النقل السيد ناصر حسين بندر الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي اليوم في مكتبه وتم خلال اللقاء التباحث حول موقف الوزارة من دعم الفريق واكد سيادة الوزير على دعم الفريق خلال الايام القادمة وذلك تحضيراً لبدء اعداد الفريق للموسم الكروي الجديد حيث تنتظر الفريق مشاركة محلية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل ناصر بندر يستقبل الهيئة الادارية لنادي الزوراء لبحث دعم مشاركات فرق النادي داخلياً وخارجياً first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل ناصر بندر يستقبل الهيئة الادارية لنادي الزوراء لبحث دعم مشاركات فرق النادي داخلياً وخارجياً) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل ناصر بندر يستقبل الهيئة الادارية لنادي الزوراء لبحث دعم مشاركات فرق النادي داخلياً وخارجياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).