الانبار تكشف النظام الجديد المستخدم في آلية عمل منفذ عرعر

2020/09/06 | 14:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..كشف قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ،الاحد ، النظام الجديد المستخدم في الية عمل منفذ عرعر الحدودي مع السعودية غربي الانبار .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الية عمل منفذ عرعر الحدودي مع السعودية غربي الانبار يختلف عن بقية المنافذ الحدودية الاخرى كون ان النظام المعتمد فيه من قبل الجانب السعودي نظام (الحوكمة ) الحكومة الالكترونية ويخضع جميع عمل المنفذ الى نظام متطورة حديث يتم ادارته الكترونيا “.واضاف ان” الحكومة المركزية تجري اتصالات مع الجانب السعودي من اجل الاطلاع على مراحل عمل المنفذ والذي من المؤمل افتتاحه خلال الايام القليلة المقبلة”.وأوضح أن “منفذ عرعر الحدودي مع السعودية يعد المنفذ الوحيد الذي يستخدم هذا النظام”، مؤكدا أن “الطريق الدولي السريع الذي يربط العراق بمنفذ عرر الحدودي مع السعودية غربي الانبار آمن ومستقر بفضل الاجراءات الامنية التي تتخذها القوات الامنية المنتشرة على طول الطريق السريع “.



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