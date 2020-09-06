إصابة لاعب المنتخب الإسباني بكورونا

2020/09/06 | 14:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خرج جناح وولفرهامبتون الإنجليزي، آدم تراوري، من قائمة المنتخب الإسباني لمواجهة أوكرانيا، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبي، بعدما جاءت نتيجة إيجابية للأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد، خلال الاختبار الذي خضع له على هامش معسكر الفريق في مدريد.

غاب تراوري عن المباراة أمام ألمانيا، بسبب عدم وضوح نتيجة الاختبار الذي خضع له، مما تسبب في إرجاء مغادرته لإنجلترا.

وفي وقت سابق جاءت نتيجة اختبار تراوري لفيروس كورونا سلبية، وبموجب القانون الإسباني تم السماح له بالتدريب مع زملائه.

ولكن بحسب بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، لا يحق للاعب الذهاب إلى ملعب الفريدو دي ستيفانو، لخوض مباراة اليوم أمام أوكرانيا ليعود إلى منزله.

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