2020/09/06 | 14:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز ـ بغدادارتفع مؤشر البورصة في الجلسة الاولى، الاحد، بنسبة 0.06%.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (0.06% نسبة ارتفاع مؤشر البورصة بالجلسة الاولى) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وارتفعت في جلسة اليوم اسهم شركتين تقدمها أسهم مصرف الائتمان بـ2.56% وأسهم مصرف المنصور بـ1.69%.
فيما انخفضت أسهم 15 شركة تقدمها اسهم المصرف الاسلامي بـ2.17% وأسهم الكيمياوية والبلاستيكية بـ0.49%.
وجرى خلالها تداول 33،4 مليار سهم بقيمة 8،3 مليار دينار.
فيما باع المستثمرون الأجانب 186 مليون سهم بقيمة 80 مليون دينار.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (0.06% نسبة ارتفاع مؤشر البورصة بالجلسة الاولى) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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