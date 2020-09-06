0.06% نسبة ارتفاع مؤشر البورصة بالجلسة الاولى

2020/09/06 | 14:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادارتفع مؤشر البورصة في الجلسة الاولى، الاحد، بنسبة 0.06%.

وارتفعت في جلسة اليوم اسهم شركتين تقدمها أسهم مصرف الائتمان بـ2.56% وأسهم مصرف المنصور بـ1.69%.

فيما انخفضت أسهم 15 شركة تقدمها اسهم المصرف الاسلامي بـ2.17% وأسهم الكيمياوية والبلاستيكية بـ0.49%.

وجرى خلالها تداول 33،4 مليار سهم بقيمة 8،3 مليار دينار.

فيما باع المستثمرون الأجانب 186 مليون سهم بقيمة 80 مليون دينار.

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