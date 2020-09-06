’قناصات’ وقنابل.. جولة جديدة من عملية ضبط ’السلاح المنفلت’ في بغداد (صور)

2020/09/06 | 14:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، نتائج جولة جديدة من عملية ضبط السلاح المنفلت التي تقودها القوات الأمنية في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 أيلول 2020) إنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة شرعت قطعات الفرقة المدرعة التاسعة بإشراف قائد الفرقة لتنفيذ عملية أمنية وتفتيش في منطقة حسينية المعامل في بغداد".

وأضافت، "اشترك في العملية لواء مدرع /٣٤ و٣٥ ولواء مشاة ٣٧".

وبحسب البيان، "نتج عن العملية القبض على شخص بتهمة حيازة اسلحة متوسطة وبندقية قنص ، وضبط بنادق كلاشنكوف ومسدسات ورمانات يدوية ومخازن بندقية واعتدة مختلفة".

وأكد البيان على أن "الغرض من العملية ضبط السلاح المنفلت وإلقاء القبض على المطلوبين، وبسط الأمن والأمان في ربوع عراقنا الحبيب".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، أن العمليات الأمنية التي انطلقت في بغداد والبصرة حققت نتائجها، فيما أكدت أنها ستفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتاً أمنياً بسبب السلاح غير المنضبط.

وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح تابعه "ناس"، (6 أيلول 2020)، إن "قيادة العمليات المشتركة نفذت عمليات أمنية في بغداد والبصرة وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بمطاردة وملاحقة الخارجين عن القانون".

وأكد، أن "العملية الأمنية حققت نتائجها، من خلال ماحصلت عليه من أسلحة واعتدة، فضلاً عن إلقاء القبض على مطلوبين مهمين في تجارة المخدرات والإرهاب".

وأضاف، أن "انطلاق العمليات الأمنية الاخيرة، جاءت من أجل حصر السلاح بيد الدولة، فضلا عن فرض هيبة الدولة والقانون".

وأشار إلى أن "قيادة العمليات جادة في فرض القانون في جميع المحافظات العراقية، التي تتعرض لانفلات أمني بسبب السلاح غير المنضبط".

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