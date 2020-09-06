2020/09/06 | 14:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 1 دقیقة

6 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

حدد مصرف الرشيد، الأحد، مبالغ الفوائد الكلية والاقساط الشهرية للسلف الممنوحة لموظفي دوائر الدولة.

وقال المصرف في بيان له اليوم (6 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان الفائدة الكلية والاقساط الشهرية حددت كما يلي:

1- مبلغ 5 مليون القسط الشهري (100.278) الفا لمدة خمس سنوات، الفائدة الكلية (1.016.700) مليون.

2- مبلغ 8 مليون القسط الشهري (160.444) الفا لمدة خمس سنوات، الفائده الكلية ( 1.626.660) مليونا.

3- مبلغ 10 مليون القسط الشهري (200.556) الف لمدة خمس سنوات، الفائدة الكلية (2.033.440) مليون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يحدد مبالغ الفوائد والاقساط الشهرية لسلف الموظفين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يحدد مبالغ الفوائد والاقساط الشهرية لسلف الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).