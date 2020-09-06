زراعة كربلاء: 96% نسبة ما تم تنفيذه من الخطة الصيفية هذا العام

2020/09/06 | 14:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء ..كشفت مديرية زراعة كربلاء، اليوم الاحد، ما تم تنفيذه من الخطة الزراعية الصيفية لهذا العام بلغ 96% بعد زراعة 35 الف دونم.وقال معاون مدير الزراعة مجيد الخزعلي لـ/المعلومة/، ان “مديرية الزراعة ومن خلال اقسامها وشعبها تمكنت من تحقيق ما نسبته 96% من الخطة الزراعية الصيفية بعد زراعة 35 الف دونم من اصل […]

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