العثور على اسلحة متنوعة بعملية دهم وتفتيش في صحراء الانبار الغربية

2020/09/06 | 14:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ،الاحد، بأن القوات الأمنية عثرت على اسلحة متنوعة بعملية دهم وتفتيش غربي المحافظة .وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من صحراء القائم وصولا الى المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، تمكنت من خلالها العثور على اسلحة متنوعه من مخلفات عصابات داعش الاجرامية “.واضاف المصدر، ان” الاسلحة عبارة عن عبوات ناسفة ومتفجرات واجهزة تفجير وعتاد متنوع ،مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من العثور على الاسلحة والمتفجرات، موضحا ان” فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاجسام المفخخة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية “.يذكر ان صحراء الانبار الغربية ماتزال تحوي على كميات كبيرة من الاسلحة الغير منفلقة رغم مرور اكثر من خمسة اعوام من تحريرها من ارهابي داعش “.



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