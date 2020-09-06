الحلبوسي والسفير الأميركي يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن

2020/09/06 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العلاقات العراقية الأميركية تشهد تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن

وفي بغداد..



بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستراتيجي، والتنسيق في جميع المجالات وفقاً للمصالح المتبادلة.

السفير الأميركي أكد التزام بلاده وحرصها على توطيد أطر التعاون المشترك مع العراق، ودعمه بما يحقق تطلعات شعبه بالرخاء والاستقرار.

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