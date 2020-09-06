وكالة الاستخبارات: القبض على 4 إرهابيين وضبط كدس عتاد في كركوك

2020/09/06 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على أربعة ارهابيين وضبط كدس للعتاد في محافظة كركوك.

وأوضحت الوكالة في بيان، ان مفارزها المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، القت القبض على أربعة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك، اشتركوا بعدد من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، إضافة الى ضبط كدس عتاد من مخلفات داعش الإرهابي احتوى على قذائف هاون واطلاقات أسلحة مختلفة.

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