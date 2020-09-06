بالفيديو | متحدث التحالف ينهي مهامه بعبارات وداع كوردية:

2020/09/06 | 14:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاغينز في آخر مقابلة مع كوردستان 24 بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية - صورة: كوردستان 24

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