وزير النفط يوعز بإضافة وحدة انتاجية لمصفى القيارة

2020/09/06 | 14:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اكد وزير النفط احسان عبد الجبار اهمية الاسراع بخطط زيادة الانتاج في مصفى القيارة.

واطلع عبد الجبار خلال تفقده مصفاتي القيارة في نينوى والصمود في صلاح الدين بحسب بيان لوزارة النفط تلقته(واع)،اليوم الاحد، على سير تنفيذ مشاريع الاعمار والتأهيل.

واكد على اهمية الاسراع بخطط زيادة الانتاج في مصفى القيارة، واوعز وزير النفط باضافة وحدة جديدة للإنتاج بطاقة (70) الف برميل يومياً.

واشار وزير النفط الى ان خطط الوزارة تهدف الى زيادة الانتاج من مصافي الشمال الى 280 الف برميل باليوم، مؤكداً انه وفي ضوء تراجع أسعار النفط، والصعوبات التي تواجه الاقتصاد العراقي، فإن الوزارة تعول كثيراً على قطاعات التصفية والغاز و الصناعات البتروكيمياوية وتعدها ركيزة اقتصادية لادامة وتعزيز التنمية الوطنية، وقد اعدت الوزارة الخطط التي تحقق هذا الهدف.

وعلى صعيد متصل حث عبد الجبار، العاملين بمصفى الصمود في بيجي خلال اجتماع عقده مع مدير شركة مصافي الشمال والعاملين في الشركة على زيادة الانتاج و التعجيل في مشاريع تأهيل وتطوير الوحدات الانتاجية المتضررة جراء العمليات الارهابية التي لحقت المصفى في وقت سابق.

ولفت الى عزم الوزارة على رفع الطاقة الانتاجية للمصفى الى اكثر من (280) الف برميل باليوم من خلال مشاريع التاهيل وتنفيذ مشاريع جديدة.

من جانبه قال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، ان الطاقة الانتاجية لمصافي الشمال حاليا اكثر من (75) الف برميل باليوم، ومن المؤمل ان تصل إلى (120) الف برميل باليوم نهاية العام الحالي.

فيما شدد مدير عام شركة مصافي الشمال قاسم عبد الرحمن، على المضى قدماً بتنفيذ مشاريع الاعمار والتاهيل لجميع المصافي والعمل على زيادة الانتاج وتحسين نوعية المنتجات النفطية.

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