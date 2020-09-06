اتحاد كتاب المغرب.الحلقة ٦ - حميد المصباحي

2020/09/06 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_المصباحي اتحاد كتاب المغرب_المؤتمر19_الحلقة ٦-;-------------------------------------------ما هي الإنجازات التي حققها اتحاد كتاب المغرب بعد تحقيق مكسب النفع العام؟طبعا ينبغي عدم التنكر لمؤسسة دار الفكر، والكثير من المواقع العربية، التي بها صار له صدى وامتد حتى إلى آسيا؟ألآ نلاحظ أن هذه الإنجازات الرمزية، لم تقدم ما هو ملموس رمزيا للكتاب المغاربة، الذين يحيون حياة متفاوتة في امتيازاتها الو ......





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