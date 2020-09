2020/09/06 | 14:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

FILE PHOTO: A woman holds a small bottle labeled with a "Vaccine COVID-19" sticker and a medical syringe in this illustration taken April 10, 2020.



REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الصحة اليوم الاحد، استمرار الترقب لإقرار أي لقاح لفيروس كورونا من قبل منظمة الصحة العالمية، ليكون العراق أول مستورد للقاح في حينها.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في تصريحات صحافية، إن “الوزارة تنتظر اقرار اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية “، لافتا الى ان العراق سيكون اول بلد يستورد اللقاح حال اقراره ونجاح التجارب البحثية”.

واشار الى ان “استيراد أي لقاح يعتمد بالدرجة الاساس على اقراره عالميا وضمان نجاحه واعتماده بشكل رسمي من قبل منظمة الصحة العالمية”.

وبين التميمي ان “كل العلاجات التي اقرت ضمن البروتوكولات العلاجية العالمية وفرتها وزارة الصحة وبكميات كبيرة لعلاج المصابين بفيروس كورونا الخفيفة والمتوسطة والشديدة.

ودعا المواطنين الى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للتقليل من تزايد اعداد الاصابات.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح جديد من وزارة الصحة بشأن لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح جديد من وزارة الصحة بشأن لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).