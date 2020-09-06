نائب: تصريحات مستشار الكاظمي تمثل رأي الحكومة واغلب الكتل غير جادة بإخراج القوات الأمريكية

2020/09/06 | 14:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لمعلومة/ خاص…بين النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الأحد، أن تصريحات مستشار رئيس الوزراء هشام داوود بشأن قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية يمثل رأي الحكومة، فيما أكد أن اغلب الكتل السياسية غير جادة بإخراج القوات الأمريكية.وقال محمد في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “تصريحات داوود بشأن قرار البرلمان بإخراج القوات الأمريكية تمثل رأي الحكومة كونها لم تنفي ما صرح به الأخير”، لافتا إلى إن “حكومة الكاظمي لم تلق جدية من الكتل السياسية بحسم ملف القوات الأمريكية”.وأضاف أن “اغلب الكتل السياسية غير جادة بإخراج القوات الأمريكية وترى أن الولايات المتحدة ضمان لبقاء العملية السياسية”، مبينا أن “الكتل السياسية التي تريد خروج القوات الأمريكية عليها ان تغلي الاتفاقية الإستراتيجية أولا”.و اعتبرت لجنة الامن والدفاع النيابية، امس السبت، تصريحات مستشار رئيس الوزراء هشام داوود حول الوجود الامريكي بانها استهانة بقرارات مجلس النواب.



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