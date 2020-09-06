2020/09/06 | 14:48 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس نادي الكرخ شرار حيدر: التغيير بالهيئات الادارية للاندية مخطط لها والهدف منها انتخابات اتحاد كرة القدم

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