التميمي: العراق سيكون أول بلد يستورد لقاح كورونا في حال أقرته الصحة العالمية

2020/09/06 | 14:54 - المصدر: NRT عربية

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وزير الصحة حسن التميمي

فوتو: ارشيف

منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، عن أن العراق سيكون أول بلد يستورد اللقاح الخاص بكورونا في حال أقرته منظمة الصحة العالمية، مؤكدا استمرار التواصل مع دول العالم لاستيراد اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وقال التميمي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، إن "الوزارة تنتظر اقرار لقاح كورونا من قبل منظمة الصحة العالمية، وسيكون العراق اول بلد يستورد اللقاح حال اقراره ونجاح التجارب البحثية".

وأضاف ان "استيراد أي لقاح يعتمد بالدرجة الاساس على اقراره عالميا وضمان نجاحه واعتماده بشكل رسمي من قبل منظمة الصحة العالمية".

وأوضح التميمي، ان "كل العلاجات التي اقرت ضمن البروتوكولات العلاجية العالمية وفرتها وزارة الصحة وبكميات كبيرة لعلاج المصابين بفيروس كورونا الخفيفة والمتوسطة والشديدة.

ودعا المواطنين الى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للتقليل من تزايد اعداد الاصابات.

وكانت وزارة الصحة، قد كشفت أمس السبت، مرحلة جائحة كورونا في العراق، متوقعة ارتفاع أعداد الإصابات خلال الأيام المقبلة، عازية ذلك إلى عدم التزام المواطنين، حيث ذكر مدير عام دائرة الصحة العامة، رياض عبدالأمير الحلفي، ان "العراق ما يزال في المرحلة الأولى من تفشي الوباء"، مؤكدا "قدرة المؤسسات الصحية على استيعاب المصابين، كون معظمها خفيفة وتحتاج إلى عزل منزلي، ونسبة الدخول لمراكز العزل الصحي قليلة".

وأشار الحلفي إلى أن "زيادة أعداد الإصابات جاءت نتيجة عدم التزام المواطنين، حيث لاحظنا الكثير من التجمعات البشرية خالية من الإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والكفوف والتباعد الاجتماعي"، مرجحا "زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة".

وشدد على "أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لأن هذه الإجراءات ستقلل من أعداد الإصابات".

ر.إ

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