2020/09/06 | 15:04 - المصدر: عين العراق

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الأحد 6 سبتمبر 2020 | 03:03 مساءً | عدد القراءات : 2

وزير الصحة يؤكد: العراق سيكون أول بلد يستورد لقاح كورونا

أكد وزير الصحة حسن التميمي استمرار التواصل مع دول العالم لاستيراد اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وقال التميمي، إن "الوزارة تنتظر اقرار اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية "، لافتا الى ان العراق سيكون اول بلد يستورد اللقاح حال اقراره ونجاح التجارب البحثية".

واشار الى ان "استيراد أي لقاح يعتمد بالدرجة الاساس على اقراره عالميا وضمان نجاحه واعتماده بشكل رسمي من قبل منظمة الصحة العالمية".

وبين التميمي ان "كل العلاجات التي اقرت ضمن البروتوكولات العلاجية العالمية وفرتها وزارة الصحة وبكميات كبيرة لعلاج المصابين بفيروس كورونا الخفيفة والمتوسطة والشديدة".

ودعا التميمي، المواطنين الى "الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للتقليل من تزايد اعداد الإصابات".

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