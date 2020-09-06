العراق “يربح” بالتبادل التجاري مع تركيا خلال تموز: صدر بأكثر من 900 مليون ودولار واستورد بنحو 750 فقط

2020/09/06 | 15:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

احتل العراق المرتبة الرابعة بأكبر مستورد من تركيا وخامس اكبر مصدر لها خلال تموز من عام 2020، فيما تفوق العراق بقيمة صادراته على قيمة ما استورده، حيث استورد بقيمة 743 مليون دولار، فيما صدر إلى تركيا بـ973 مليون دولار.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء الوطني توركسات، ان “العراق جاء بالمرتبة الرابعة باكبر مستورد من تركيا خلال شهر تموز وبواقع 743 مليون دولار، فيما كانت ألمانيا اولا باكبر مستورد من تركيا وبواقع مليار 468 مليون دولار، تليها المملكة المتحدة ثانيا بـ 973 مليون دولار ، وجاءت ثالثا الولايات المتحدة بـ952 مليون دولار وفرنسا خامسا بـ704 ملايين دولار”، مشيرة الى “نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الواردات بلغت 32.2٪ في تموز 2020”.

واضافت ان “العراق جاء بالمرتبة الخامسة باكبر مصدر لتركيا خلال ذات الشهر وبمبلغ 962 مليون دولار، وجاءت الصين على راس قائمة الصادرات لتركيا وبقيمة بلغت مليار و912 مليون دولار، تلتها ألمانيا ثانيا بمبلغ مليار و 835 مليون دولار، وروسيا ثالثا بمبلغ مليار 233 مليون دولار، والولايات المتحدة رابعا بقيمة بلغت 970 مليون دولار “، مبينة ان نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 39.0٪ في تموز 2020”.

ويعتمد العراق بشكل كبير على تركيا لاستيراد السلع والبضائع منها، فيما يقوم بتصدير النفط الخام اليها.

العراق يستورد من إيران بـ400 مليون دولار..



ويغيب عن قائمة التصدير!

ويوم امس أعلنت وزارة التجارة والصناعة والمعادن الايرانية السبت ان العراق يعد ثاني اكبر مستورد للسلع الايرانية، في الفترة من 20 آذار حتى 20 آب 2020.

وذكرت وكالة فارس نقلا عن وزارة التجارة والصناعة والمعادن الايرانية ان “حجم التبادل التجاري لايران بلغ 52 مليون طن بقيمة 24.6 مليار دولار في الشهور الخمسة، فيما سجلت الصادرات 38 مليون طن بقيمة 10.9 مليار دولار”.

واضافت ان “الصين تصدرت قائمة الدول المستوردة للسلع الايرانية في الفترة المذكورة، بـ 2.195 مليون طن بقيمة 566 مليون دولار، تلاها العراق بـ 1.420 مليون طن بقيمة 441 مليون دولار والامارات بـ 1.324 مليون طن بقيمة 338 مليون دولار.”

وتابعت ان “أفغانستان جاءت بالمرتبة الرابعة بـ 514 الف طن بقيمة 158 مليون دولار، وتركيا خامسا بـ 226 الف طن وقيمة 108 ملايين دولار”.

من جهة ثانية حلّت الصين على رأس الدول المصدرة لايران في الشهور الخمسة بـ 335 الف طن بقيمة 764 مليون دولار تلتها الامارات بـ 390 الف طن بـقيمة 707 ملايين دولار وتركيا بـ 227 الف طن بسعر 297 مليون دولار فيما جاءت الهند رابعا بـ 152 الف طن و184 مليون دولار وألمانيا بـ 55 الف طن و 125 مليون دولار.

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