الشرطة الأميركية تعتقل عددا من المحتجين ضد العنصرية في مدينة بورتلاند

2020/09/06 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالتزامن مع اليوم المئة للتظاهرات الأميركية المناهضة للعنصرية، تجددت الاشتباكات بين المحتجين الاميركيين وقوات الشرطة في مدن ولاية أوريغون.

واعتقلت الشرطة الأميركية عددا من المحتجين المتظاهرين على العنصرية في مدينة بورتلاند بعد احتدام المواجهات بين الطرفين وقيام المحتجين بإلقاء القنابل الحارقة على عناصر الشرطة، إذ رافق الاحتجاجات أعمال شغب عنيفة جنوب شرق المدينة.

بدورها أكدت شرطة بورتلاند في بيان أن افرادها سيستمرون بعمليات الاعتقال لجميع المحتجين غير الملتزمين بأوامر السلطات معتبرة أن تجمعاتهم غير قانونية.

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