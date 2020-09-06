علاوي يحذر من نتائج كارثية في الانتخابات المقبلة

2020/09/06 | 15:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاحد، من نتائج كارثية في الانتخابات المقبلة.

وقال علاوي في تغريدة على تويتر، “لا تستعجلوا حسم قانون الانتخابات قبل اعطائه فرصةً كافيةً ووافيةً للحوار والنقاش داخل المجلس”.

واضاف علاوي، ان “لم تتم السيطرة على السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية وردع الطائفية السياسية فان اي انتخابات مقبلة ستشهد عزوفاً جديداً ونتائج كارثية، وها انا ذا احذر من مآلات تجاهل تلك الملفات”.

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