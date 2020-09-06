الصحة: العراق سيكون أول بلد يستورد لقاح كورونا

2020/09/06 | 15:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز /اكد وزير الصحة حسن التميمي، الاحد، استمرار التواصل مع دول العالم لاستيراد اللقاح الخاص بفيروس كورونا.التميمي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية اوضح إن "الوزارة تنتظر اقرار اللقاح من قبل الصحة العالمية، لافتا الى ان "العراق سيكون اول بلد يستورد اللقاح حال اقراره ونجاح التجارب البحثية".واضاف ان "استيراد أي لقاح يعتمد بالدرجة الاساس على اقراره عالميا وضمان نجاحه واعتماده بشكل رسمي من قبل منظمة الصحة العالمية"، مشيرا الى ان "كل العلاجات التي اقرت ضمن البروتوكولات العلاجية العالمية وفرتها وزارة الصحة وبكميات كبيرة لعلاج المصابين بفيروس كورونا الخفيفة والمتوسطة والشديدة". ودعا المواطنين الى "الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعيموقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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