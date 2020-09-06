نجم جديد مرشح لمشاركة رونالدو في يوفنتوس في حالة فشل صفقة سواريز

2020/09/06 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يصارع المدير الفني الجديد لنادي يوفنتوس الإيطالي أندريا بيرلو الزمن من أجل إنهاء تشكيل قائمة فريقه للموسم الجديد، إذ يبقى في حاجة لإغلاق ملف التعاقد مع مهاجم جديد.

ويعتبر المهاجم المفضل لمشاركة خط هجوم السيدة العجوز مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الأوروجواني لويس سواريز، نجم برشلونة الإسباني، إلا أن ثمة عقبتين تعوقان إتمام الصفقة، أولهما اتفاقية رحيل سواريز عن برشلونة، والثانية حاجة اللاعب لخوض اختبار في القنصلية الإيطالية للحصول على حق الإقامة في إيطاليا، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وفي المقابل، يضع يوفنتوس اسم نجم هجوم روما إدين دجيكو كخيار بديل، إذ كان الخيار الأول قبل أن تسنح للفريق فرصة التعاقد مع سواريز، فيما دخل اسم جديد مؤخرًا على القائمة، حسب صحيفة "إل كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، وهو ألفارو موراتا، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني".

ويملك موراتا، صاحب الـ 27 عامًا، تجربة سابقة مع بطل الدوري الإيطالي، بعدما خاض سابقًا موسمين بقميص البيانكونيري، تزامل فيهما مع بيرلو نفسه الذي كان لا يزال لاعبًا في صفوف الفريق وحققا معًا عدد من البطولات.

كذلك، فإن موراتا يملك خبرة سابقة في اللعب بجوار رونالدو، إذ سبق لهما وتشاركا خط هجوم نادي ريال مدريد الإسباني، إذ لعب موراتا دور المهاجم البديل لكريم بنزيما.

ورغم الشعور الإيجابي لموراتا تجاه يوفنتوس، إلا أن عقده الممتد مع أتلتيكو مدريد يجعل الصفقة لا تقل قيمتها المادية عن أي من صفقتي التعاقد مع سواريز أو دجيكو.

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