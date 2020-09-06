2020/09/06 | 15:35 - المصدر: عين العراق

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الخدمات البرلمانية: عمليات وزارة الاتصالات لإيقاف تهريب الانترنت لم نلمس منها شيء!

أكدت لجنة الخدمات والاعمار في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، ان عمليات وزارة الاتصالات لإيقاف تهريب الانترنت لم نلمس منها شيء حتى الساعة.

وقال عضو اللجنة، جاسم البخاتي، لـ"عين العراق نيوز"، ان "عمليات وزارة الاتصالات لإيقاف تهريب الانترنت لم نلمس منها شيء حتى الساعة، على أرض الواقع، فالخدمة المقدمة مازالت غير جيدة، والاسعار مازالت عالية جداً، بالنسبة للخدمة المقدمة".

وشدد البخاتي على "ضرورة اتخاذ وزارة الاتصالات، اجراءات اكثر حزم وقوة لإيقاف عمليات تهريب الانترنت، وكذلك العمل على تحسين هذه الخدمة، مع تخفيض سعرها، فالعراق يعد من اغلى الاسعار في المنطقة، بالانترنت رغم هي اسوء خدمة في المنطقة ايضا".





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