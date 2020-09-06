التربية تستحدث فرعاً للسياحة في المدارس المهنية

2020/09/06 | 15:41 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة التربية ، عن قيام المديرية العامة للتعليم المهني ، باستحداث فرع السياحة في المدارس المهنية في ثلاثة اختصاصات (الادارة السياحية , الاسكان الفندقي , الضيافة وإنتاج الاطعمة) ، بغية مواكبة التطور الحاصل في العالم وسد متطلبات سوق العمل .





وذكر بيان أصدرهُ المكتب الإعلامي ، ان "المديرية وجهت بتهيئة المستلزمات الدراسية اللازمة لإنجاح هذه الخطوة المهمة ، التي تدعم طاقات وامكانيات مخرجات التعليم المهني بفروعه كافة ، وكذلك النهوض بالمسيرة المهنية والارتقاء بالمستوى التعليمي في العراق ، حيث تُعد السياحة الفرع السادس من فروع التعليم المهني المنصوص عليها في نظامه ، وذلك بتحويل اختصاص (الادارة السياحية) من الفرع التجاري الى فرع السياحة ، اعتبارا من العام الدراسي 2020 – 2021".

ولفت الى، "اهمية التكوين المهني لكسب المعرفة والخبرة العلمية والعملية في العديد من الميادين الحرفية التي تخدم المجتمع" .

محمد

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