الكاظمي و بلاسخارت يبحثان تنفيذ برامج مكافحة التطرّف

2020/09/06 | 15:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت تنفيذ برامج مكافحة التطرّف، وملف النازحين وآخر الجهود المبذولة من أجل تأمين عودتهم الطوعية الى مناطق سكناهم الأصلية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل، اليوم الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت”، مبينا ان “اللقاء شهد بحث آخر الجهود التي تبذلها المؤسسات العراقية المعنية بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة”.

واضاف البيان، “كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين العراق مع منظمة الأمم المتحدة من أجل الوصول بالعملية الانتخابية إلى أفضل صورة صادقة و معبّرة عن إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى انه “جرى خلال اللقاء بحث ملف النازحين وآخر الجهود المبذولة من أجل تأمين عودتهم الطوعية الى مناطق سكناهم الأصلية”.





وتابع “كما شهد اللقاء كذلك بحث سير تنفيذ برامج مكافحة التطرّف، وأهدافها بما يؤمّن بيئة وطنية آمنة مستدامة، لا مجال لعودة الإرهاب فيها بعد اندحاره”.

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