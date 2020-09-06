تفاصيل ما دار بين الحلبوسي والسفير الأميركي في بغداد

2020/09/06 | 15:41 - المصدر: NRT عربية

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الحلبوسي والسفير الأميركي

فوتو: ارشيف

منذ 35 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد السفير الأميركي لدى بغداد، ماثيو تولر، الأحد، دعم بلاده وحرصها على توطيد أطر التعاون المشترك مع العراق.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم 6 أيلول 2020، حيث ذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ان الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستراتيجي، والتنسيق في المجالات كافة وفقا للمصالح المتبادلة، فضلا عن عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب السفير الأميركي عن "التزام بلاده وحرصها على توطيد أطر التعاون المشترك مع العراق، ودعمه بما يحقق تطلعات شعبه بالرخاء والاستقرار".

ر.إ

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