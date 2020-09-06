الموّال السومري 2 من 5 - عبدالحميد برتو

2020/09/06 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالحميد_برتو حول الموّال:من المتفق عليه بين أغلب الباحثين والمهتمين، بأن الموّال: هو فن جديد من الفنون الشعريّة المستحدثة.



ظهر بصفة خاصة بين الفئات الشعبيّة في بلاد المشرق العربي والإسلاميّ، ضمن إطار التجديد والتطوير في نظام القصيدة العربيّة، الذي يتسم بوحدة قافيتها.



جاء ذلك بهدف تحقيق السهولة والسيرورة بين عامّة الناس المتذوقين لهذا الفن، تأليفاً وغناءً وسماعاً.



يُغَنّى الموّالُ عادة بصحبة ناي أو رباب ......





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