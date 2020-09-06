علاوي: اي انتخابات قادمة ستشهد عزوفاً جديداً اذا لم يتم السيطرة على هذه الامور

2020/09/06 | 15:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: أين نيوز} قال رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم السبت، انه اذا لم السيطرة على السلاح المنفلت فأن اي انتخابات ستشهد عزوفاً جديداً.وذكر علاوي في تغريدة على حسابه في تويتر: "لا تستعجلوا حسم قانون الانتخابات قبل اعطائه فرصةً كافيةً ووافيةً للحوار والنقاش داخل المجلس".واشار الى ان "لم تتم السيطرة على السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية وردع الطائفية السياسية فان اي انتخابات مقبلة ستشهد عزوفاً جديداً ونتائج كارثية، وها انا ذا احذر من مآلات تجاهل تلك الملفات".

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