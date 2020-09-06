القبض على اربعة متهمين بعد نصبهم سيطرة وهمية واغتيالهم شخصين في نينوى

2020/09/06 | 15:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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القت القوات الامنية، اليوم الاحد، القبض على اربعة متهمين نصبوا سيطرة وهمية واغتالوا شخصين في محافظة نينوى.

وقال مصدر امني، في تصريح صحفي، ان “القوات الامنية القت القبض على اربعة اشخاص مشتبه بهم في حادثة اغتيال اثنين من ابناء قبيلة شمر احدهما يعمل في الشرطة المحلية والاخر في الحشد العشائري”.

واضاف المصدر، ان المشتبه بهم كانوا يستقلون عجلة نوع اوميكا حمراء اللون، قرب قضاء سنجار غربي نينوى بعد ان نصبو سيطرة وهمية واغتالوا المجني عليهم”.

ولفت الى انه ” تمت مطاردة المشتبه بهم من قبل قطعات الجيش وتم تسليمهم بعد القاء القبض عليهم الى الامن الامني وهم قيد التحقيق حاليا”.





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