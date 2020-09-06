علماء يكتشفون دواء لسرطان الرئة

2020/09/06 | 16:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

اكتشف باحثون أمريكيون من جامعة تكساس عقارين، يمكن أن يؤدي تأثيرهما إلى كبح تطور وانتشار سرطان الرئة في الخلايا غير الصغيرة.

اختبر العلماء آثار عقار “ببتيد 2” المرتبط بالسيكلوبامين على الخلايا السرطانية المزروعة في فئران المختبر.



وتم نشر البيانات ذات الصلة في بيان صحفي على موقع EurekAlert!.

وأظهرت نتائج التجربة أن كلا المادتين تساعدان في تثبيط نمو الأورام الخبيثة.



بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير الأدوية جعل من الممكن تقليل امتصاص أنسجة الورم الهواء، مما أدى بدوره إلى إمداد الأنسجة السليمة والبيئة الدقيقة للأورام بالأكسجين بشكل متساو.

سرطان الخلايا غير الصغيرة هو النوع الأكثر شيوعا لسرطان الرئة.



يمثل سرطان الخلايا غير الصغيرة 85 إلى 90٪ من إجمالي حالات سرطان الرئة في الولايات المتحدة كل عام.



معدل البقاء على قيد الحياة لهذا النوع من الأورام هو 10-20٪.



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