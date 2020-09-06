شرطة ذي قار تلقي القبض على مستشار المحافظ لاتهامه بقضية الشروع بالقتل

2020/09/06 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن شرطة ذي قار القت القبض على مستشار المحافظ هيثم الدبي في مكتب المحافظ بتهمة الشروع بالقتل.

وذكرت المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، أنه "بعد ورود معلومات مؤكدة عن قدوم مستشار المحافظ لشؤون الرياضة هيثم الدبي المتهم بقضية الشروع بالقتل بعد أن اعتدى على المجني عليه حيدر أبو شحيمة في دار المجني عليه في وقت سابق وضربه بالالات الجارحة".

وأضاف، "تم اليوم القاء القبض عليه في مكتب المحافظ بالقوة بالرغم من رفض محافظ ذي قار تسليمه لكن الشرطة أصروا على تنفيذ أمر القضاء والقاء القبض عليه بحضور المجني عليه حيدر ابو شحيمة وتم اقتياد المتهم برفقة الجهات المسؤولة".

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