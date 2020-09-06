الكاظمي يبحث مع بلاسخارت سبل تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة

2020/09/06 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاحد (06 أيلول 2020)، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، سبل تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة.





وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الكاظمي "استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت"، مشيراً إلى أن "اللقاء شهد بحث آخر الجهود التي تبذلها المؤسسات العراقية المعنية بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة".

وأضاف البيان، أن "اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين العراق مع منظمة الأمم المتحدة من أجل الوصول بالعملية الانتخابية إلى أفضل صورة صادقة و معبّرة عن إرادة الشعب العراقي".

وأشار البيان إلى أن "اللقاء جرى خلاله بحث ملف النازحين وآخر الجهود المبذولة من أجل تأمين عودتهم الطوعية الى مناطق سكناهم الأصلية".

ولفت البيان إلى أن "اللقاء شهد كذلك بحث سير تنفيذ برامج مكافحة التطرّف، وأهدافها بما يؤمّن بيئة وطنية آمنة مستدامة، لا مجال لعودة الإرهاب فيها بعد اندحاره".

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