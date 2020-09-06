الكاظمي و بلاسخارت يبحثان آخر الجهود التي تبذلها المؤسسات العراقية المعنية بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة/موسع

2020/09/06 | 16:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، آخر الجهود التي تبذلها المؤسسات العراقية المعنية بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء:" ان اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين العراق مع منظمة الأمم المتحدة من أجل الوصول بالعملية الانتخابية إلى أفضل صورة صادقة و معبّرة عن إرادة الشعب العراقي".واضاف:" انه جرى خلال اللقاء ايضا بحث ملف النازحين وآخر الجهود المبذولة من أجل تأمين عودتهم الطوعية الى مناطق سكناهم الأصلية" بالاضافة الى سير تنفيذ برامج مكافحة التطرّف، وأهدافها بما يؤمّن بيئة وطنية آمنة مستدامة، لا مجال لعودة الإرهاب فيها بعد اندحاره./انتهى7

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