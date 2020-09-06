القانونيـة النيابية لـ/ نينا / : جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة لايحظى بالتوافق واستكمال القانون سيحسم خلال شهـر

2020/09/06 | 16:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توقعت اللجنة القانونية النيابية ، استكمال قانون الانتخابات وحسم ملحق توزيع الدوائر المتعددة خلال مدة شهر واحد .وذكـر عضو اللجنة النائب صائب خدر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " مجلس النواب صوت على قانون الانتخابات باعتماد نظام الدوائر المتعددة ، لكن توزيع الدوائر وعددها لم يحسم بعد "، مشيرا الى ان " اجتماعات اللجنة القانونية وممثلي الكتل ما زالت مستمرة لايجاد الحلول وتمرير ملحق توزيع الدوائر الانتخابية ".واضاف ان " هناك تباينا وخلافات في عدد الدوائر وتوزيعها ، منها جعل المحافظة 3 دوائر انتخابية لاسيما المحافظات ذات الكثافة السكانية الكبيرة ،على ان تكون المحافظات الصغيرة الاقل سكانا دائرتين انتخابيتين "، مبينا ان " الكتل الكردية طرحت مقترحا بان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ولاتزال متمسكة بذلك ".واوضح ، ان " تخفيض عدد الدوائر او جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة ، غير ممكن ولا يحظى بالتوافق "، مشيرا الى ان " تقسيم الدوائر الانتخابية متفق عليه من قبل الامم المتحدة والحكومة والبرلمان ".وبشأن قانون المحكمة الاتحادية ، اوضح انه " سيتم اجراء التعديلات المناسبة من قبل البرلمان في قانون المحكمة الاتحادية تمهيدا للتصويت عليه".وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ،دعا قادة الكتل النيابية الى اجتماعات مكثفة ابتداء من اليوم الاحد بحضور رئيس اللجنة القانونية ونائبه والمقرر، مع رئاسة البرلمان لحسم جدول توزيع الدوائر المتعددة ./انتهى5

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