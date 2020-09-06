الكاظمي يلتقي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

2020/09/06 | 16:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.وشهد اللقاء بحث آخر الجهود التي تبذلها المؤسسات العراقية المعنية بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة./انتهى7

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