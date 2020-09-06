إصابة مدني ومنتسب بتفجير استهدف رتلاً للتحالف الامريكي بالعراق

2020/09/06 | 16:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني في العراق، اليوم الأحد، إصابة مدني ورجل أمن بتفجير استهدف رتلاً تابعاً للتحالف الامريكي الليلة الماضية....

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