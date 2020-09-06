2020/09/06 | 16:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، الاحد، استهداف المرجعية الدينية وتشويه مواقفها ظاهرة مرفوضة ومستهجنة من اي طرف جاءت....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يعلق على استهداف المرجعية الدينية ويكشف سببها) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يعلق على استهداف المرجعية الدينية ويكشف سببها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).