كورونا.. خبير اقتصادي يقدم 5 سيناريوهات للـ ’’المستقبل الغامض’’

2020/09/06 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد أكثر من 9 أشهر على ظهور كورونا، كيف سيبدو اقتصاد العالم؟ هل ستزيد البطالة ويفقد الناس وظائفهم؟ أم سيقضي الركود على آمال الاستثمار بالمستقبل؟

تبدو الصورة قاتمة بشأن مستقبل الفيروس الذي أطاح باقتصاد العالم، في وقت يعمل العلماء بكامل طاقتهم للوصول إلى لقاح تعلق الحكومات والشعوب الأمل عليه لإعادة الحياة إلى طبيعتها.



وهذا الواقع يربك الاقتصاد في دول العالم.

يقدم مقال كتبه، أفيشاي كارافاني، الرئيس التنفيذي لشركة Peilim Portfolio Management ستة سيناريوهات لمستقبل الاقتصاد في ظل جائحة كورونا.

الأولالفيروس لن يختفي، وسنشهد خلال الأشهر المقبلة نوعا من التقلب في أعداد الإصابات، ارتفاعا وانخفاضا، وهو ما سيعني بالضرورة عودة الحجر الصحي والإغلاقات.

وهذا ما سيجعل النشاطات الاقتصادية رهينة بتوقعات الجائحة، فيما ستحاول الدول والكيانات الاقتصادية اتخاذ إجراءات لتجنب الركود الاقتصادي الذي يخلف مشكلة بطالة وعجز في الميزانيات.

الثانيفي الاقتصاد ليس "الركود" هو المقلق خلال العامين المقبلين، إنما يتخوف الجميع من حدوث "نمو سالب"، فيما سيستفيد البعض من حالة عدم اليقين في الاقتصاد، وعلى سبيل المثال رغم الاقتصاد السيء، إلا أنه أوجد العديد من الفرص أيضا، حيث توسعت البنوك في منح التسهيلات، وأصبحت التكنولوجيا المحرك الأساسي للاقتصاد.

الثالثسيشهد العالم تغيرات في القطاعات الاقتصادية التقليدية، مثل الصناعة وأسواق الأسهم والأسواق الاستهلاكية.

الرابعتترافق أزمة كورونا مع حالة عدم يقين تتعلق بالانتخابات الرئاسية الأميركية، والتي تؤثر أيضا في مجريات وتقلب الأسواق العالمية، فيما يبقى الخلاف بين الخبراء حول من سيكون له تأثير إيجابي أكبر في الاقتصاد، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أم منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

الخامسحالة عدم اليقين في الأسواق تدفع العديد من الصناديق الكبرى للاحتفاظ بمستويات عالية من الودائع، وهي بانتظار الفرصة الملائمة للاستثمار، والتي تعني أن تحسن التوقعات سيؤدي إلى ضخ هذه الأموال كاستثمارات في الأسواق المختلفة.

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