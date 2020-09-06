ضبط حاويتين محملتين بدراجات معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي

2020/09/06 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، عن ضبط حاويتين محملتين بدراجات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “استنادا إلى المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني في منفذ ميناء ام قصر الشمالي والتي تفيد بوجود (حاويتين ٤٠ قدم) ،وبعد تدقيق المعاملة الكمركية والكشف عليها من قبل اللجنة المشكلة، تبين أن الحاوية تحتوي بداخلها دراجات نارية مستخدمه والمنفيست البحري مكتوب فيه ادوات احتياطية للدراجات غير مصرح بها”.

واضاف البيان، “في منفذ زرباطية تم ضبط عجلة تحمل (حجر حلان) خارج الحرم الكمركي في سيطرة البحث والتحري وعند تدقيق المعاملة الجمركية تبين عدم وجود شهادة مطابقة واجازة استيراد”.

واكد، انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها“.

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