نائب كردي: انجاز برلمان كردستان صفر بالمائة !

2020/09/06 | 16:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ أربيل…

اعتبر عضو برلمان اقليم كردستان، سيروان بابان، الاحد، أن البرلمان ليس لديه اي قرارات مباشرة استفاد منها الشارع الكردي.

وقال بابان لــ/ المعلومـة/ إن “مجلس النواب في كردستان ليست لديه اي انجازات حقيقية وواقعية أفادت المواطن الكردي”، مؤكدا ان “هذه النسبة الصفرية تتحملها الاحزاب الحاكمة المهيمنة على الإقليم”.

وأضاف، أن “رئاسة البرلمان تتحمل المسؤولية لكونها تابعة لحزبي بارزاني وطالباني”، مبينا أن “الملفات التي تتوائم مع مزاج هذه الاحزاب يتم فتحها أما الاخرى فلا يتم مناقشتها”.انتهى15خ

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